В Липецкой области отменили воздушную опасность

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Режим воздушной опасности снят на территории Липецкой области. Об этом сообщается в канале регионального ГУ МЧС в «Максе».
«Отбой желтого уровня — “Воздушной опасности” — для Липецкой области», — говорится в сообщении.
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