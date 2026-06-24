Трёхлетнего пешехода переехал автомобиль во Владивостоке

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. ГАИ уточняет, что стаж водителя составляет три года. С начала текущего года его 66 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Часть штрафов мужчина не оплатил. Состояние опьянения не выявили.