Трёхлетнего пешехода переехал автомобиль во Владивостоке

Во Владивостоке правоохранители проверяют наезд автомобиля на трехлетнего мальчика на улице Леонова. Ребенок получил травмы и был доставлен в В больницу. Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Полиция Приморья».
ДТП произошло 23 июня в 20:30 в районе дома № 63. По предварительным данным, 20-летний водитель Chevrolet Tahoe ехал со стороны Крыгина в направлении Керченской. Он сбил ребенка, который переходил дорогу слева направо по ходу движения машины. Это произошло в зоне видимости пешеходного перехода.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. ГАИ уточняет, что стаж водителя составляет три года. С начала текущего года его 66 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Часть штрафов мужчина не оплатил. Состояние опьянения не выявили.
По факту аварии возбудили административное дело по статье 12.24 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспорта, если в результате пострадал человек.