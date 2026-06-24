В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 200 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 24 июня. /ТАСС/. Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим ЧС, за сутки выросла на 16 тыс. га и составила 208,2 тыс. га. Об этом сообщает Лесопожарный центр региона.
По оперативным данным Лесопожарного центра на утро 23 июня, в Красноярском крае действовал 87 пожаров на площади 191,6 тыс. га. Пожары тушили 1 640 человек. Возгорания действовали в девяти округах Красноярского края.
«По оперативной информации на 08:55 (04:55 мск — прим. ТАСС) 24 июня 2026 г. на территории края действует лесных пожаров — 93, на общей площади — 208 249,3 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 683 человек, задействовано 23 единицы техники», — говорится в сообщении.
Возгорания зафиксированы в семи округах региона, в основном на севере Красноярского края. Самая большая площадь возгораний — более 188 тыс. га в Енисейском округе. По данным администрации муниципального образования, здесь пожары тушат более тысячи человек.
В Красноярском крае по-прежнему сохраняется жаркая погода. По прогнозам синоптиков 24 июня днем в районах края возможно до плюс 34 градусов, дождей не прогнозируется.