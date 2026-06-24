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Подросток с другом попытались угнать три трактора в Черлакском районе

В Омской области возбуждено уголовное дело после попытки неправомерного доступа к сельхозтехнике. По версии следствия, молодые люди пытались использовать тракторы, чтобы вытащить застрявший автомобиль.

Источник: Om1 Омск

В полицию по Черлакскому району обратился 64-летний местный житель, который сообщил о попытке несанкционированного доступа к сельскохозяйственной технике, принадлежащей фермерскому хозяйству.

По данным МВД, к инциденту причастны 17-летний житель села Татарка и его 20-летний знакомый.

Предварительно установлено, что молодые люди приехали в поле на личном автомобиле. Машина застряла в яме, после чего они решили воспользоваться стоявшими рядом тракторами.

Осмотрев технику, они обнаружили, что кабины не заперты, а ключи находятся в замках зажигания. После этого удалось запустить три трактора, однако поехать смог только один.

Во время попытки отцепить сеялку от трактора К-700 произошёл разрыв гидравлических шлангов, после чего техника остановилась. Работники фермерского хозяйства, услышав шум двигателя, направились к месту происшествия. Подозреваемые, по предварительным данным, бросили технику и скрылись.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о покушении на неправомерное завладение транспортным средством группой лиц по предварительному сговору.