Пассажира внедорожника зажало в искореженном авто после ДТП в Карагандинской области

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, вблизи села Атамекен, на автодороге Астана — Алматы внедорожник съехал в кювет. «В результате дорожно-транспортного происшествия один человек оказался зажат в искореженном салоне и не мог самостоятельно выбраться», — сообщили в МЧС. Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.