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Пассажира внедорожника зажало в искореженном авто после ДТП в Карагандинской области

В Карагандинской области внедорожник въехал в кювет. Пассажира, находящегося на заднем сиденье, зажало в искореженном авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, вблизи села Атамекен, на автодороге Астана — Алматы внедорожник съехал в кювет. «В результате дорожно-транспортного происшествия один человек оказался зажат в искореженном салоне и не мог самостоятельно выбраться», — сообщили в МЧС. Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

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