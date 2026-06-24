Пассажира внедорожника зажало в искореженном авто после ДТП в Карагандинской области

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, вблизи села Атамекен, на автодороге Астана — Алматы внедорожник съехал в кювет. «В результате дорожно-транспортного происшествия один человек оказался зажат в искореженном салоне и не мог самостоятельно выбраться», — сообщили в МЧС. Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
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