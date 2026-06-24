ФСБ рассекретила дело пособника нацистов, работавшего в Приморье

По версии следствия, Кононов Савелий Терентьевич 1895 года рождения с сентября 1943 года по март 1944 года, находясь на оккупированной немцами и румынами территории Одесской области, служил полицейским в румынской полиции. Он занимался заготовкой продовольствия для оккупантов и участвовал в строительстве оборонительных укреплений.