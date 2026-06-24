ФСБ рассекретила дело пособника нацистов, работавшего в Приморье

УФСБ России по Приморскому краю рассекретило архивные документы уголовного дела в отношении уроженца Одесской области Савелия Кононова. Мужчина был осуждён за сотрудничество с немецко-фашистскими захватчиками и антисоветскую агитацию, сообщила пресс-служба Управления.
По версии следствия, Кононов Савелий Терентьевич 1895 года рождения с сентября 1943 года по март 1944 года, находясь на оккупированной немцами и румынами территории Одесской области, служил полицейским в румынской полиции. Он занимался заготовкой продовольствия для оккупантов и участвовал в строительстве оборонительных укреплений.
«Работал в Приморском крае на Ворошиловском руднике с июля 1944 по апрель 1945. Здесь Савелий Кононов систематически проводил антисоветскую агитацию, высказывал недовольство на жизнь в Советском Союзе, клеветал на Красную Армию, восхвалял немецко-румынских оккупантов», — говорится в сообщении.
Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 26 декабря 1945 года Кононов был приговорён к 8 годам исправительно-трудового лагеря по двум статьям — за пособничество оккупантам и антисоветскую агитацию.