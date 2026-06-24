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Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе в Новосибирске

В МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Стрельба между двумя компаниями людей произошла в одном из районов Новосибирска, по факту случившегося проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В СМИ появилось видео, на котором запечатлена стрельба якобы на улице Комсомольской в Кировском районе. На записи с видеорегистратора слышны выстрелы и хлопки от них. Две группы людей открывают огонь, после чего разбегаются. Часть из них садится в автомобиль белого цвета. По словам очевидца в СМИ, люди были в масках.

«Данная информация зарегистрирована в отделе полиции. Сотрудниками полиции проводится проверка», — сказали ТАСС в пресс-службе МВД.

Там также уточнили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.