Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Стрельба между двумя компаниями людей произошла в одном из районов Новосибирска, по факту случившегося проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В СМИ появилось видео, на котором запечатлена стрельба якобы на улице Комсомольской в Кировском районе. На записи с видеорегистратора слышны выстрелы и хлопки от них. Две группы людей открывают огонь, после чего разбегаются. Часть из них садится в автомобиль белого цвета. По словам очевидца в СМИ, люди были в масках.
«Данная информация зарегистрирована в отделе полиции. Сотрудниками полиции проводится проверка», — сказали ТАСС в пресс-службе МВД.
Там также уточнили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.