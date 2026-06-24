Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе в Новосибирске

В СМИ появилось видео, на котором запечатлена стрельба якобы на улице Комсомольской в Кировском районе. На записи с видеорегистратора слышны выстрелы и хлопки от них. Две группы людей открывают огонь, после чего разбегаются. Часть из них садится в автомобиль белого цвета. По словам очевидца в СМИ, люди были в масках.