Умер на глазах у сына: экс-полицейский из РФ найден мертвым в Турции

В турецкой Анталье разыгралась трагедия в разгар курортного сезона. Местные жители обнаружили в саду одного из жилых домов тело мужчины, 51-летнего туриста из России. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть, помочь россиянину было уже невозможно.
Личность погибшего установили быстро. Им оказался Сергей Т., приехавший на отдых из Магнитогорска. Мужчина на протяжении 30 лет служил в полиции, а последние годы находился на заслуженной пенсии.
Мать вылетела в Турцию.
Особую трагичность ситуации придает тот факт, что в поездку Сергей отправился не один, а со своим малолетним сыном. В момент трагедии ребенок находился в чужой стране и остался там без отца. Окружение семьи рассказало, что к мальчику в срочном порядке отправили самого близкого человека.
«Мать ребенка сегодня утром вылетела в Турцию. Сейчас все хорошо, она с сыном», — сообщила собеседница aif.ru.
Загадка смерти: жалоб на здоровье не было.
Точная причина внезапной гибели 51-летнего мужчины пока остается загадкой. Специалистам только предстоит установить, что именно произошло. Близкие погибшего утверждают, что ничто не предвещало беды — Сергей чувствовал себя нормально и не давал поводов для беспокойства.
«Нет, раньше не было жалоб как таковых. В целом со здоровьем было нормально все», — рассказали aif.ru в окружении семьи погибшего туриста.
Решается вопрос репатриации.
Пока решается вопрос с установлением точной причины смерти, родные столкнулись с новой проблемой — возвращением тела на родину. Процедура требует сбора множества документов, а главное — выяснения финансовых обстоятельств. Близкие ждут вердикта от страховой компании, от которого зависит, как именно и за чей счет Сергей вернется в Магнитогорск.
«Собирают документы для транспортировки тела. Пока нет от страховой заключения. Непонятно, как и что будет. Отправят ли Сергея в цинке или кремируют, и за чей это счет будет. Пока ничего не ясно», — поделилась переживаниями собеседница издания.
В Генконсульстве России в Анталье уже отреагировали на инцидент. Дипломаты находятся на связи с родственниками и местными службами, оказывая содействие в оформлении всех бумаг для репатриации тела в РФ.
Как перевозят тела погибших туристов.
Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в беседе с aif.ru объяснил, с какими сложностями сталкиваются семьи погибших за границей. По его словам, главный камень преткновения — отсутствие страховки, покрывающей такие риски.
«Когда вы слышите, что нужны десятки тысяч долларов на лечение или репатриацию тела, то это все истории про незастрахованных», — подчеркнул Мкртчян.
Эксперт также раскрыл техническую сторону процесса: тела перевозят в грузовом отсеке самолета по согласованию с авиакомпанией. Экипаж всегда предупреждают о грузе, а доставка гроба в аэропорт происходит через специальный въезд, вдали от глаз обычных пассажиров.