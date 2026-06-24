В Хабаровском крае после схода вагона с рельсов задержали пассажирские поезда

ХАБАРОВСК, 24 июня. /ТАСС/. Сход порожнего вагона грузового поезда в районе перегона Самболи — Нусхи в Амурском районе Хабаровского края привел к задержке трех пассажирских поездов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Инцидент произошел накануне в 13:00 (06:00 мск). Одна колесная пара вагона грузового поезда сошла с рельсов на однопутном участке железной дороги. Вагон был пустым. Сообщалось о задержке двух пассажирских поездов.
«Задержаны были поезда № 352 Владивосток — Советская Гавань, № 351 Советская Гавань — Владивосток, № 363 Комсомольск-на-Амуре — Тында», — проинформировали в ДВЖД.
Задержка составила от двух часов до трех с половиной. На место со станции Литовко в Амурском районе направляли восстановительный поезд.
«Движение восстановлено», — сообщили в ДВЖД. Вагон был поставлен на рельсы, путь открыт.