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В Хабаровском крае после схода вагона с рельсов задержали пассажирские поезда

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

ХАБАРОВСК, 24 июня. /ТАСС/. Сход порожнего вагона грузового поезда в районе перегона Самболи — Нусхи в Амурском районе Хабаровского края привел к задержке трех пассажирских поездов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Инцидент произошел накануне в 13:00 (06:00 мск). Одна колесная пара вагона грузового поезда сошла с рельсов на однопутном участке железной дороги. Вагон был пустым. Сообщалось о задержке двух пассажирских поездов.

«Задержаны были поезда № 352 Владивосток — Советская Гавань, № 351 Советская Гавань — Владивосток, № 363 Комсомольск-на-Амуре — Тында», — проинформировали в ДВЖД.

Задержка составила от двух часов до трех с половиной. На место со станции Литовко в Амурском районе направляли восстановительный поезд.

«Движение восстановлено», — сообщили в ДВЖД. Вагон был поставлен на рельсы, путь открыт.