В Сибири ночная ссора обернулась гибелью человека

В одном из городов Кемеровской области разыгралась страшная драма. Ночью 19 июня 2026 года в квартире, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома, вспыхнул конфликт между двумя знакомыми. Об этом сообщает Сiбдепо.
По версии следствия, 22-летний молодой человек в ходе выяснения отношений вытолкнул своего оппонента в распахнутое окно. От падения с высоты потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть мужчины — спасти его не удалось.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следователи СК Кузбасса оперативно провели осмотр места происшествия, изъяли улики и допросили очевидцев. Назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут восстановить полную картину произошедшего. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на время расследования.
В настоящее время правоохранители продолжают сбор и закрепление доказательной базы, чтобы установить все обстоятельства трагедии и дать объективную правовую оценку действиям фигуранта. Расследование продолжается.