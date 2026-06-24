В Сибири ночная ссора обернулась гибелью человека

По версии следствия, 22-летний молодой человек в ходе выяснения отношений вытолкнул своего оппонента в распахнутое окно. От падения с высоты потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть мужчины — спасти его не удалось.