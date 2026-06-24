Мошенник из Артёма получил 3 года колонии за «продажу» автозапчастей

Суд во Владивостоке вынес приговор жителю Артёма, который обманул покупателя автозапчастей, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, в августе 2022 года осуждённый разместил в интернете объявления о продаже автозапчастей. На одно из таких объявлений откликнулся житель города Кургана. После получения от него денежных средств в размере свыше 50 тысяч рублей преступник прекратил всяческую связь с покупателем и не передал обещанный товар.
Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, причинившее значительный ущерб гражданину). Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.