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Мошенник из Артёма получил 3 года колонии за «продажу» автозапчастей

Жертвой стала житель Кургана, переведший более 50 тысяч рублей за несуществующий товар.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд во Владивостоке вынес приговор жителю Артёма, который обманул покупателя автозапчастей, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в августе 2022 года осуждённый разместил в интернете объявления о продаже автозапчастей. На одно из таких объявлений откликнулся житель города Кургана. После получения от него денежных средств в размере свыше 50 тысяч рублей преступник прекратил всяческую связь с покупателем и не передал обещанный товар.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, причинившее значительный ущерб гражданину). Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.