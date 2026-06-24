Мошенник из Артёма получил 3 года колонии за «продажу» автозапчастей

Согласно материалам дела, в августе 2022 года осуждённый разместил в интернете объявления о продаже автозапчастей. На одно из таких объявлений откликнулся житель города Кургана. После получения от него денежных средств в размере свыше 50 тысяч рублей преступник прекратил всяческую связь с покупателем и не передал обещанный товар.