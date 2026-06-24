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В Омске два 20-летних омича предстанут за обман с квадрокоптером

Материалы уголовного дела поступили в Первомайский районный суд. Обвиняемым вменяют хищение 250 тысяч рублей под предлогом продажи дрона.

Источник: Om1 Омск

В Первомайский районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении двух 20-летних местных жителей.

По версии следствия, молодые люди действовали совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы и выполняли роль подставных участников схемы по переводу денежных средств.

Потерпевший, как указано в материалах дела, перевёл 250 тысяч рублей под предлогом покупки квадрокоптера.

Следствие считает, что деньги были похищены, а схема использовалась для транзита средств через подставных лиц.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Судебное заседание назначено на 25 июня 2026 года.