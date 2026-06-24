В Омске два 20-летних омича предстанут за обман с квадрокоптером

В Первомайский районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении двух 20-летних местных жителей.
По версии следствия, молодые люди действовали совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы и выполняли роль подставных участников схемы по переводу денежных средств.
Потерпевший, как указано в материалах дела, перевёл 250 тысяч рублей под предлогом покупки квадрокоптера.
Следствие считает, что деньги были похищены, а схема использовалась для транзита средств через подставных лиц.
Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Судебное заседание назначено на 25 июня 2026 года.