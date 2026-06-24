В Красноярске ищут пострадавших от сексуальных посягательств 23-летнего мужчины

В Красноярске ищут пострадавших от действий 23-летнего мужчины, который подозревается в преступлении, связанном с иными действиями сексуального характера. Как минимум один эпизод уже зафиксирован, на основании которого и было заведено уголовное дело. Но следователи уверены, что это не единичный случай и есть другие жертвы.