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В Красноярске ищут пострадавших от сексуальных посягательств 23-летнего мужчины

Следственный комитет расследует дело о сексуальном извращении.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске ищут пострадавших от действий 23-летнего мужчины, который подозревается в преступлении, связанном с иными действиями сексуального характера. Как минимум один эпизод уже зафиксирован, на основании которого и было заведено уголовное дело. Но следователи уверены, что это не единичный случай и есть другие жертвы.

Внешность представлена на фотографии. Дополнительные приметы: крупного телосложения и рост около 180 сантиметров.

Если вы, ваши близкие или знакомые стали жертвами противоправных действий указанного лица, либо располагаете информацией, имеющей значение для уголовного дела, просьба сообщить сведения по телефонам:

— 8 (391) 227−06−45 — телефон оперативного дежурного по ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия;

— 102 — полиция.