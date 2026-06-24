Севастополь остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ

Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки украинской армии по энергетической инфраструктуре. Об этом в среду, 24 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
— На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все, чтобы вернуть свет. Экстренные службы находятся в полной готовности, — уточнил он в Telegram-канале.
Развожаев также призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие.
22 июня в результате удара высокоскоростных воздушных целей украинской армии по Воронежу пострадали три человека, один из них в данный момент находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, в тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.