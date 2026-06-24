Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили несколько дронов над промышленным предприятием в Оренбурге

Сегодня силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки на промышленное предприятие в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Источник: Life.ru

«Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре», — говорится в сообщении.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие. Сведений о пострадавших пока нет. На предприятии работают специалисты, оценивающие возможный ущерб и устраняющие последствия произошедшего.

Солнцев напомнил, что в регионе действует строгий запрет на размещение любых фото- и видеоматериалов, где запечатлены беспилотные летательные аппараты. Население просят не помогать противнику.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше