В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за опасного паводка

ЧИТА, 24 июня. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае из-за формирования опасного паводка. Ожидается подтопление дорог, мостов и жилых домов в городе Нерчинске, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Экстренное предупреждение на 24−25 июня 2026 г. По информации, полученной от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реке Нерча у города Нерчинска в результате сильных дождей наблюдается формирование паводка опасного характера», — говорится в сообщении.
Общий подъем уже составил 384 см, уровень воды в реке достиг 638 см. Пойма подтоплена на 108 см. Ожидается, что 24−25 июня уровень воды поднимется еще на 35−65 см, достигнув значения опасного явления. Ожидается угроза подтопления прибрежных дорог, мостов, улиц, приусадебных участков и домов в Нерчинске.