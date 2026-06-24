Стрельба между двумя компаниями людей произошла в Новосибирске

В одном из районов Новосибирска между двумя компаниями людей произошла стрельба. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Полиция организовала проверку по факту видео, которое опубликовали в Сети. На нем якобы запечатлена стрельба на улице Комсомольской в Кировском районе города.
На записи с видеорегистратора слышны выстрелы и хлопки от них. Две группы людей открывают огонь, после чего разбегаются. Часть из них садится в белый автомобиль.
— Данная информация зарегистрирована в отделе полиции. Сотрудниками полиции проводится проверка, — цитирует заявление ведомства ТАСС.
До этого житель Петрозаводска также открыл стрельбу из окна дома, по предварительным данным — из дробовика. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали злоумышленника.
Кроме того, 6 мая житель подмосковного села Растуново, который находился в машине в состоянии опьянения, выстрелил из ружья в спину незнакомого ему мужчины.