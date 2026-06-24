Под Омском двое сельчан эвакуировались из горящего дома

23 июня в Кормиловском районе Омской области из пылающей жилой одноэтажки эвакуировались два человека. О ЧП рассказали в региональном ГУ МЧС.
В 8:12 накануне вспыхнула кровля дома. На площади 60 м² огонь повредил конструкцию, ее пришлось разобрать. При тушении пожара пятеро спасателей использовали две единицы специальной техники. С открытым горением справились к 8:37. Никто из людей не пострадал. Причина и обстоятельства инцидента уточняются.
Всего за минувшие сутки омские пожарные реагировали на семь возгораний и десять раз выезжали для ликвидации последствий ДТП.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что спасатели вынесли из огня котенка и газовый баллон.
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