Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Иркутска женщина пыталась провезти кастет из Таиланда как игрушку для сына

Таможенники изъяли холодное оружие у пассажирки.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 июня. В аэропорту Иркутска таможенники изъяли холодное оружие у 49-летней женщины. Россиянка прилетела из Бангкока (Таиланд). Для прохождения таможенного контроля выбрала «зеленый коридор», пассажирскую таможенную декларацию не заполняла.

Как сообщили в пресс-службе Иркутской таможни, сотрудники поста обнаружили металлический кастет в багаже женщины с посмощью досмотровой техники. Россиянка пояснила служащим, что везет опасный предмет в качестве игрушки для сына.

Таможенники провели экспертизу, которая признала находку холодным оружием ударно-раздробляющего действия. Для того чтобы провезти такой предмет через границу, необходимо оформить разрешительные документы.

В отношении пассажирки было возбуждено дело об административном правонарушении. За несоблюдение запретов и ограничений на ввоз холодного оружия женщине грозит штраф и конфискация предмета правонарушения. Опасный товар служащие у россиянки изъяли.

Начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск Альбина Куприна отметила, что с начала 2026 года служащие ведомства возбудили 27 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного перемещения холодного оружия. У пассажиров международных авиарейсов изъяли 11 кастетов и девять ножей.

Ранее агентство сообщало, что в аэропорту Иркутска у пассажира авиарейса «Иркутск-Пекин» в багаже у одного из пассажиров таможенники обнаружили необычное украшение. На вывоз покупки за границу у мужчины не оказалось соответствующих прав.