В аэропорту Иркутска женщина пыталась провезти кастет из Таиланда как игрушку для сына

Ранее агентство сообщало, что в аэропорту Иркутска у пассажира авиарейса «Иркутск-Пекин» в багаже у одного из пассажиров таможенники обнаружили необычное украшение. На вывоз покупки за границу у мужчины не оказалось соответствующих прав.