В аэропорту Иркутска женщина пыталась провезти кастет из Таиланда как игрушку для сына

IrkutskMedia, 24 июня. В аэропорту Иркутска таможенники изъяли холодное оружие у 49-летней женщины. Россиянка прилетела из Бангкока (Таиланд). Для прохождения таможенного контроля выбрала «зеленый коридор», пассажирскую таможенную декларацию не заполняла.
Как сообщили в пресс-службе Иркутской таможни, сотрудники поста обнаружили металлический кастет в багаже женщины с посмощью досмотровой техники. Россиянка пояснила служащим, что везет опасный предмет в качестве игрушки для сына.
Таможенники провели экспертизу, которая признала находку холодным оружием ударно-раздробляющего действия. Для того чтобы провезти такой предмет через границу, необходимо оформить разрешительные документы.
В отношении пассажирки было возбуждено дело об административном правонарушении. За несоблюдение запретов и ограничений на ввоз холодного оружия женщине грозит штраф и конфискация предмета правонарушения. Опасный товар служащие у россиянки изъяли.
Начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск Альбина Куприна отметила, что с начала 2026 года служащие ведомства возбудили 27 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного перемещения холодного оружия. У пассажиров международных авиарейсов изъяли 11 кастетов и девять ножей.
Ранее агентство сообщало, что в аэропорту Иркутска у пассажира авиарейса «Иркутск-Пекин» в багаже у одного из пассажиров таможенники обнаружили необычное украшение. На вывоз покупки за границу у мужчины не оказалось соответствующих прав.