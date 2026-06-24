В Тайшете дети жгли тополиный пух и случайно подпалили теплотрассу

Инцидент произошел вечером 22 июня. Огнеборцам поступил сигнал о горении утеплителя теплотрассы на улице Горького. Прибывшие на место сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пламя на 5 квадратных метрах.
Дознавателям ведомства жители близлежащих домов рассказали, что неоднократно видели детей, поджигающих тополиный пух. По предварительным данным, к пожару привела детская шалость с огнем, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.
В настоящее время специалисты устанавливают ущерб и виновных лиц.
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