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В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА введен в Новороссийске Краснодарского края. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в «Макс».

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА», — написал он.

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