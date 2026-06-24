В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА введен в Новороссийске Краснодарского края. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в «Макс».
«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА», — написал он.
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