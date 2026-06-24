Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе часть детсадов не будет работать из-за ситуации в энергосистеме

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Часть детских садов в Севастополе будут работать в особом режиме из-за отсутствия электричества. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем канале «Максе».

«В связи с ситуацией в энергосистеме, сегодня детские сады города будут работать в особом режиме. Северная сторона, Инкерман, Орлиное: здесь детские сады продолжают работу в обычном, штатном режиме. Остальные районы города: сады работают в режиме дежурных групп», — проинформировал он.

Губернатор сообщил, что приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухие пайками.

«Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, оставьте детей дома. Это поможет нам снизить нагрузку и обеспечить комфорт малышей в условиях временных ограничений», — отметил Развожаев.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше