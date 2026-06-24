В Севастополе часть детсадов не будет работать из-за ситуации в энергосистеме

«В связи с ситуацией в энергосистеме, сегодня детские сады города будут работать в особом режиме. Северная сторона, Инкерман, Орлиное: здесь детские сады продолжают работу в обычном, штатном режиме. Остальные районы города: сады работают в режиме дежурных групп», — проинформировал он.