В Севастополе часть детсадов не будет работать из-за ситуации в энергосистеме

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Часть детских садов в Севастополе будут работать в особом режиме из-за отсутствия электричества. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем канале «Максе».
«В связи с ситуацией в энергосистеме, сегодня детские сады города будут работать в особом режиме. Северная сторона, Инкерман, Орлиное: здесь детские сады продолжают работу в обычном, штатном режиме. Остальные районы города: сады работают в режиме дежурных групп», — проинформировал он.
Губернатор сообщил, что приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухие пайками.
«Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, оставьте детей дома. Это поможет нам снизить нагрузку и обеспечить комфорт малышей в условиях временных ограничений», — отметил Развожаев.