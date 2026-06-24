В Красноярске ищут пострадавших от действий 23-летнего мужчины

В Кировском районе краевого центра расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины. Он подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении других лиц. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.
Следственный комитет обращается к горожанам с просьбой откликнуться всех, кто пострадал от этого человека. Описаны его приметы: плотное телосложение, рост около 180 см.
Если вы или ваши знакомые столкнулись с противоправными действиями указанного лица либо владеете любой информацией по делу, просьба незамедлительно связаться со следствием по телефону: 8 (391) 227−06−45 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
Ранее мы сообщали, что в Туве задержан подозреваемый в краже у ребёнка в лагере.