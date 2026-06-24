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В Оренбурге над промпредприятием сбили несколько БПЛА ВСУ

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о ликвидации нескольких беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над промышленным предприятием в Оренбурге. Данных о пострадавших не поступало.

Источник: РИА "Новости"

«Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре… Информация о пострадавших не поступала», — написал Солнцев в канале на платформе «Макс».

Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие. Он также уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

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