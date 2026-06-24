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Шестикратный олимпийский чемпион Миллер арестован в США за наркотики

Один из самых титулованных горнолыжников в истории США Боде Миллер задержан за наркопреступления.

Источник: Аргументы и факты

Один из самых титулованных горнолыжников в истории США Боде Миллер, завоевавший шесть олимпийских медалей за свою карьеру, обвиняется в двух преступлениях, связанных с наркотиками. Он был задержан в штате Айдахо по обвинению в хранении запрещенных веществ и приспособлений, используемых для употребления наркотиков.

По данным TMZ, после внесения залога в размере 5000 долларов Миллер был освобожден из-под стражи, продолжая настаивать на своей невиновности.

В настоящее время дело находится на рассмотрении прокуратуры штата Айдахо, а Миллеру предстоит явиться на предварительное судебное заседание 29 июля.

Ранее в Мексике также задержали участника Олимпийских игр 2002 года и бывшего канадского сноубордиста Райана Уэддинга по подозрению в торговле наркотиками.

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