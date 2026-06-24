Шестикратный олимпийский чемпион Миллер арестован в США за наркотики

Один из самых титулованных горнолыжников в истории США Боде Миллер, завоевавший шесть олимпийских медалей за свою карьеру, обвиняется в двух преступлениях, связанных с наркотиками. Он был задержан в штате Айдахо по обвинению в хранении запрещенных веществ и приспособлений, используемых для употребления наркотиков.