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Мужчина погиб при пожаре в Невском районе Санкт-Петербурга

В Невском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.

Источник: Life.ru

Возгорание вспыхнуло в двухкомнатной квартире. Пламя охватило площадь всего в полтора квадратных метра.

В тушении огня участвовали 15 пожарных и три единицы специализированной техники. В настоящий момент пожар полностью потушен.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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