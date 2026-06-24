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Мужчина погиб при детонации украинского БПЛА в Белгородской области

В результате удара ВСУ по Белгородской области в ночь на 24 июня погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом сообщает оперштаб региона.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего», — сказано в сообщении.

Ещё одну женщину госпитализировали в Валуйскую ЦРБ c осколочным ранением спины. В настоящее время ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Данные о последствиях удара уточняются.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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