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ВСУ атаковали два города и пять районов в Ростовской области

В Ростовской области за ночь сбито около 30 беспилотников ВСУ.

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны уничтожили около трёх десятков БПЛА.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона Юрий Слюсарь в своём канале на платформе «Макс».

Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. На местах падения обломков работают специалисты. По предварительным данным, все воздушные цели были своевременно обнаружены и поражены штатными средствами ПВО. Угрозы для населения не было.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация находится под контролем властей и экстренных служб региона. Данные о последствиях атаки уточняются.

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