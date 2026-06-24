ВСУ атаковали два города и пять районов в Ростовской области

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны уничтожили около трёх десятков БПЛА.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона Юрий Слюсарь в своём канале на платформе «Макс».
Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. На местах падения обломков работают специалисты. По предварительным данным, все воздушные цели были своевременно обнаружены и поражены штатными средствами ПВО. Угрозы для населения не было.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация находится под контролем властей и экстренных служб региона. Данные о последствиях атаки уточняются.