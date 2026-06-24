В Туапсе объявили беспилотную опасность

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена в Туапсинском округе Краснодарского края. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.
«Внимание! Беспилотная опасность», — написал он в своем Telegram-канале.
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