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В Туапсе объявили беспилотную опасность

Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена в Туапсинском округе Краснодарского края. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.

«Внимание! Беспилотная опасность», — написал он в своем Telegram-канале.

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