В Татарстане отменили режим опасности БПЛА

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен на территории Татарстана. Об этом сообщается в канале РСЧС республики в «Максе».
«На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — говорится в сообщении.
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