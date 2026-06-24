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В Татарстане отменили режим опасности БПЛА

Об этом сообщили в РСЧС республики.

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен на территории Татарстана. Об этом сообщается в канале РСЧС республики в «Максе».

«На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — говорится в сообщении.

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