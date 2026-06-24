Полицейские Тувы задержали подозреваемого в краже телефона у ребенка в лагере

Полицейские Тувы задержали подозреваемого в краже сотового телефона у воспитанника детского лагеря «Таежный». По версии республиканского МВД, им оказался 19-летний житель города Ак-Довурак.
Напомним, вечером 22 июня группа мужчин ворвалась на территорию оздоровительного лагеря и запугала ребятишек. По словам родителей потерпевших, у одного мальчика украли телефон, у другого — одежду.
После ночного визита неизвестных сотрудников правоохранительных органов завели два уголовных дела — «Халатность» и «Кража».
Подозреваемым в краже гаджета оказался ранее не судимый и безработный горожанин. Сейчас полицейские ищут остальных участников инцидента.
Это не первое нападение на детский лагерь в Туве за последнее время: ночью 21 июня ребятам из «Орленка» пришлось пережить настоящий кошмар — к ним в корпус вломился агрессивный мужчина.