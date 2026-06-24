В Севастополе ввели особый режим работы детсадов после атаки ВСУ

Ранее сообщалось, что Севастополь временно обесточен в результате целенаправленного удара по объектам энергетической инфраструктуры. Специалисты приступили к оценке ущерба и восстановительным работам. Развожаев призвал жителей избегать паники, ведь это именно то, на что рассчитывает противник.