В Севастополе ввели особый режим работы детсадов после атаки ВСУ

По словам главы региона, в штатном режиме продолжают работать дошкольные учреждения Северной стороны, Инкермана и Орлиного. В остальных районах города сады функционируют в формате дежурных групп.
Приготовление горячих обедов сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах получат сухие пайки. Губернатор призвал родителей при возможности оставлять детей дома, чтобы снизить нагрузку на учреждения в условиях временных ограничений.
Ранее сообщалось, что Севастополь временно обесточен в результате целенаправленного удара по объектам энергетической инфраструктуры. Специалисты приступили к оценке ущерба и восстановительным работам. Развожаев призвал жителей избегать паники, ведь это именно то, на что рассчитывает противник.
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