В Севастополе сбили три БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Силы ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито три БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 3 БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он в своем Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше