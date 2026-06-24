Силы ПВО уничтожили за ночь 323 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 323 украинских дрона над российскими регионами. Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, беспилотные атаки отразили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата, — передает канал МО РФ в МАКС.
22 июня в результате удара высокоскоростных воздушных целей украинской армии по Воронежу пострадали три человека, один из них в данный момент находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, в тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.
Также в городе Щекино Тульской области беспилотный летательный аппарат попал в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.