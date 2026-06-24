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В Пензе горит торговый центр, на месте работают 40 спасателей

Утром 24 июня в Пензе зафиксировано возгорание в здании торгового центра, расположенного на улице Суворова.

Утром 24 июня в Пензе зафиксировано возгорание в здании торгового центра, расположенного на улице Суворова. Сигнал о ЧП поступил в оперативные службы примерно в 6:00. Когда первые расчёты прибыли на место, они увидели густой чёрный дым, поднимающийся над кровлей, и открытые языки пламени на крыше сооружения.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что к моменту прибытия пожарных горела уже вся кровля.

«Сообщение о пожаре в торговом центре поступило сегодня около 6 утра. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой черный дым и открытое горение на кровле», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

Сейчас на месте работают 40 сотрудников МЧС и 9 машин спецтехники. Информации о пострадавших пока нет. Причины, по которым загорелась крыша, выясняются. Торговый центр оцеплен, доступ посторонних на территорию ограничен.

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