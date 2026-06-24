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В Пензе загорелся торговый центр утром 24 июня

В Пензе 40 пожарных тушат возгорание в торговом центре.

Источник: Комсомольская правда

В Пензе на улице Суворова горит торговый центр. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС на своем канале на платформе «Максе».

Отмечается, что звонок о возгорании поступил на пульт дежурного поступил около 6.00 утра 24 июня. Первые пожарные, прибывшие на место происшествия, увидели густой черный дым — открытым огнем горела кровля здания.

В настоящее время возгорание тушат 40 огнеборцев. Используется девять единиц техники. Однако в ведомстве добавили, что поступающая в настоящее время информация о ЧП — оперативная. Позже появятся уточненные данные.

Утром 24 июня в Октябрьском районе Новосибирска произошел крупный пожар в частном секторе недалеко от «Локомотив-Арены». Он случился в доме № 61 на улице 5-я линия Военной Горки.

Кроме того, в посёлке Новая Разводная Иркутского округа произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило спасателям, на место незамедлительно выехали 23 человека личного состава и шесть единиц техники.

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