Силы ПВО за ночь сбили над Россией 323 БПЛА

В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб один человек, еще один ранен. В Оренбургской области уничтожили несколько БПЛА над промышленным предприятием в областном центре, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Один БПЛА сбили в пригороде Пензы, на месте падения обломков работают экстренные службы. Севастополь после атаки остался без света. В Калужской области сбили семь дронов над пятью муниципальными округами, в Ростовской области — около 30 БПЛА в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области. В Тульской области сбили 10 дронов, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.