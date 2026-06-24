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Человек погиб при детонации БПЛА в Белгородской области

Мирный житель погиб при детонации БПЛА в Вейделевском округе, в хуторе Приветный Белгородской области. Еще один человек получил ранения.

Мирный житель погиб при детонации БПЛА в Вейделевском округе, в хуторе Приветный Белгородской области. Еще один человек получил ранения.

По информации оперштаба области в Telegram, пострадавшую женщину госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу со слепым осколочным ранением спины.

Информация о последствиях атаки уточняется, отметили в оперштабе.

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