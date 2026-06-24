Shot: Мужчина на сапсерфе пропал на озере в Кемеровской области

В Кемеровской области четвертые сутки продолжаются поиски мужчины, который пропал во время прогулки на сапсерфе по озеру Бирюзовому. К поисковой операции привлечены спасатели, волонтеры и родственники. Об этом в среду, 24 июня, сообщает Shot.
55-летний Игорь Ш. отправился на озеро в окрестностях Междуреченска 21 июня. После этого связь с ним была потеряна.
Местные жители утверждают, что последний видели мужчину на сапборде возле одной из баз отдыха.
Озеро Бирюзовое представляет собой бывший угольный карьер глубиной более 50 метров, который после завершения разработки заполнился грунтовыми водами. Поиски пропавшего ведутся как на берегу, так и в акватории водоема, передает Telegram-канал.
Ранее спасатели нашли мертвым восьмилетнего мальчика, которого тысячи волонтеров почти 1,5 недели искали в реке Сунже в Ингушетии. 15 июня ребенок упал в воду, спасая своего друга, и не смог выбраться на берег. Добровольцы работали в экстремальных условиях и до последнего надеялись найти юного героя живым. Днем 22 июня спасатели нашли тело ребенка. Как история поисков восьмилетнего мальчика потрясла всю Ингушетию — в материале «Вечерней Москвы».