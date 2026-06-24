Shot: Мужчина на сапсерфе пропал на озере в Кемеровской области

Ранее спасатели нашли мертвым восьмилетнего мальчика, которого тысячи волонтеров почти 1,5 недели искали в реке Сунже в Ингушетии. 15 июня ребенок упал в воду, спасая своего друга, и не смог выбраться на берег. Добровольцы работали в экстремальных условиях и до последнего надеялись найти юного героя живым. Днем 22 июня спасатели нашли тело ребенка. Как история поисков восьмилетнего мальчика потрясла всю Ингушетию — в материале «Вечерней Москвы».