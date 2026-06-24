Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области утром 24 июня

В Нижегородской области минувшей ночью и утром 24 июня отразили атаку БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
— За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских БПЛА, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Липецкой и другими областями. Также БПЛА сбивали на территории Московского региона, Республики Крым, а также акваториями Азовского и Черного морей.
К слову, режим беспилотной опасности действует на территории Нижегородской области с полуночи 24 июня. На данный момент его еще не отменили.
Также минувшей ночью несколько раз вводились ограничения на работу международного аэропорта Чкалов. Последнее ограничение введено в 07:38.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — пояснили в Росавиации.