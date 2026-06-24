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В Херсонской области полностью или частично обесточены все округа

Все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Точную причину отключения электроснабжения глава области не назвал.

Все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Точную причину отключения электроснабжения глава области не назвал.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал господин Сальдо в Telegram.

В конце прошлой недели компания «Херсонэнерго» сообщила об аварии в энергосистеме Запорожской области, из-за чего были полностью обесточены 14 муниципальных округов в Херсонской области.