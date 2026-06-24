Беспилотники сбили над территорией Нижегородской области ночью 24 июня

Беспилотные летательных аппарата самолетного типа перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Нижегородской области ночью 24 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Всего в течение прошедшей ночи сбито 323 украинских БПЛА над территориями Краснодарского края, Республики Крым Астраханской, Оренбургской, Рязанской, Липецкой, Курской, Нижегородской, Пензенской, Орловской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Ростовской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.
В Нижегородской области была объявлена беспилотная опасность.
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