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ГАИ показала видео массового ДТП с пятью машинами в центре Минска

В Минске массовое ДТП с пятью машинами произошло из-за неудачного поворота.

Источник: Комсомольская правда

В Минске сразу пять автомобилей попали в массовое ДТП из-за одного неудачного поворота, сказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария случилась вечером 23 июня на проспекте Независимости. Предварительно установлено, что 41-летняя водитель Hyundai, проезжая по проспекту, решила повернуть направо на улицу Петруся Бровки с четвертой полосы движения. В итоге Hyundai врезался в попутный Buick. Тот от удара оказался на встречной полосе, где въехал в Volkswagen и Renault. А Renault еще после столкновения отбросило на попутный BMW.

В больницу для обследования доставили водителя Hyundai и пассажира Buick.

ГАИ проводит проверку.

Днем ранее ГАИ показала жесткое ДТП с опрокидыванием автоцистерны под Минском.

Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, связанный с автодорогами в Беларуси.

Еще Генпрокуратура выявила почти 50 опасных для жизни и здоровья белорусов колодцев — где они находятся.

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