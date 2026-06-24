ГАИ показала видео массового ДТП с пятью машинами в центре Минска

Жесткая авария случилась вечером 23 июня на проспекте Независимости. Предварительно установлено, что 41-летняя водитель Hyundai, проезжая по проспекту, решила повернуть направо на улицу Петруся Бровки с четвертой полосы движения. В итоге Hyundai врезался в попутный Buick. Тот от удара оказался на встречной полосе, где въехал в Volkswagen и Renault. А Renault еще после столкновения отбросило на попутный BMW.