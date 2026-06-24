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Автомобиль влетел в дерево в Саратове, два человека погибли

Легковой автомобиль влетел в дерево в Саратове. Об этом в среду, 23 июня, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Легковой автомобиль влетел в дерево в Саратове. Об этом в среду, 23 июня, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел в 6 утра по местному времени. Водитель и пассажир 2003 и 1998 годов рождения соответственно погибли на месте аварии. Причины ДТП устанавливаются.

— Водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, в ходе следования допустил наезд на препятствие, — передает Telegram-канал ведомства.

Ранее пьяный водитель сбил мужчину и его сына на обочине трассы в Клину. После этого он уехал с места ДТП. Силовики задержали подозреваемого. В результате аварии мужчина скончался, его сын попал в больницу. В отношении водителя возбудили уголовное дело, его отправили в СИЗО.