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Вражеские БПЛА атаковали Нижегородскую область 24 июня

За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника самолетного типа над территориями России.

БПЛА атаковали Нижегородскую область 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника самолетного типа над территориями России.

Помимо Нижегородской области БПЛА атаковали и другие регионы страны. Так, вражеские беспилотники удалось уничтожить над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Оренбургской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Орловской, Курской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Рязанской, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Из-за атаки вражескими БПЛА нижегородский аэропорт имени Чкалова ввел ограничения для самолетов. Власти региона официально ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее новую группу добровольцев отправили на СВО из Нижнего Новгорода.

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