Два лесных пожара ликвидированы на юге Беларуси

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Два лесных пожара ликвидированы за минувшие дежурные сутки (с 6:00 вторника до 06:00 среды) в Гомельской области, сообщило управление МЧС по этому региону.
«Ликвидированы два лесных пожара на общей площади 0,05 га на территории Петриковского и Светлогорского районов», — говорится в сводке управления.
Пожары удалось потушить без привлечения техники МЧС. Возгорания произошли на фоне теплой погоды, которая установилась практически по всей стране.
Из 118 районов Беларуси только в 32 на данный момент нет ограничений на посещение лесов. Во всех остальных местные власти объявили третий класс пожарной опасности.
Это означает не полный запрет на посещение лесов, а ограничение. В лес нельзя въезжать на транспортных средствах. Запрещено разводить костры и использовать открытый огонь.
Нельзя при третьем классе пожарной опасности проводить в лесах работы, не связанные с ведением лесного хозяйства. Кроме того, действует запрет на проведение массовых мероприятий.