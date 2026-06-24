Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области ночью сбили 21 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 21 беспилотник над 10 районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Предварительно, никто не пострадал.

Силы ПВО за ночь сбили 21 беспилотник над 10 районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Предварительно, никто не пострадал.

В одном из районов из-за падения обломков дрона повреждены остекление частного дома и крыша гаража. На всей территории региона объявлен режим беспилотной опасности.

По данным Минобороны России, в общей сложности за ночь были уничтожены 323 БПЛА над 20 российскими регионами.

22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке ВСУ. Погибли пять человек. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью, сообщал господин Гусев. СКР возбудил дело о теракте.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Ракеты прилетели на завод».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше