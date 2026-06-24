Стали известны причины гибели рабочего на челябинском заводе

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование ЧП на Челябинском электрометаллургическом комбинате, в результате которого погиб плавильщик. Как сообщили в пресс-службе ведомства, трагедия произошла в результате нарушения технологического процесса и неудовлетворительного контроля за выполнением инструкций по обслуживанию грузоподъемных кранов.
Кроме того, после ряда экспертиз сотрудники Ростехнадзора выявили конструктивные недостатки оборудования, вызванные тяжелыми условиями эксплуатации.
«Принято решение о возбуждении административных дел о нарушении требований промышленной безопасности в отношении должностных лиц предприятия. Устранение причин произошедшего взято на контроль», — добавили в ведомстве.
Напомним, ЧП произошло 13 марта. Плавильщик погиб во время очистки ковша: произошел обрыв каната с последующим ударом по подвижной части установки для чистки.