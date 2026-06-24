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Режим беспилотной опасности снова ввели на территории Нижегородской области

Местных жителей призывают быть осторожными и не прикасаться к обломкам БПЛА.

Нижегородцев оповестили об угрозе атаки БПЛА ночью 24 июня. Об этом сообщили с помощью SMS-рассылки в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Режим беспилотной опасности на территории региона был введен с 01:00 часа ночи. Местных жителей призывают быть осторожными и не прикасаться к обломкам БПЛА. В случае обнаружения обломков необходимо сообщить в 112.

Напомним, что ночью 24 июня вражеские беспилотники, по данным Минобороны, атаковали Нижегородскую область.

Ранее режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 23 июня.

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