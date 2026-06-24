Режим беспилотной опасности снова ввели на территории Нижегородской области

Режим беспилотной опасности на территории региона был введен с 01:00 часа ночи. Местных жителей призывают быть осторожными и не прикасаться к обломкам БПЛА. В случае обнаружения обломков необходимо сообщить в 112.
Напомним, что ночью 24 июня вражеские беспилотники, по данным Минобороны, атаковали Нижегородскую область.
Ранее режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 23 июня.
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