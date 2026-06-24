Похититель и убийца 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину

Как уже писал Life.ru, тело девятилетнего мальчика нашли в одном из водоёмов Ленинградской области. Первая версия СК гласила, что ребёнка избили до смерти и утопили его тело в воде. Следователи считают, что 38-летний педофил Пётр Жилкин предложил мальчику деньги за оказание интимных услуг, а получив отказ, убил и попытался инсценировать несчастный случай. Задержанный полностью признал свою вину.